Estados Unidos registam 840 mortos nas últimas 24 horas

De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até às 20h30 de quarta-feira (00h30 de hoje nos Açores), os Estados Unidos identificaram mais de 2,1 milhões de casos no país.

Nos últimos sete dias, as autoridades norte-americanas contaram menos de mil óbitos diários no país, que continua a ser o mais atingido em todo o mundo pela doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com cerca de 20 mil novos casos diagnosticados todos os dias.