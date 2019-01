Estados Unidos afirmam que ataque aéreo na Somália matou 52 extremistas do Al-Shabab

As mais lidas

A Etiópia contribui com tropas para uma missão multinacional de manutenção da paz da União Africana na Somália.

Não houve comentários imediatos do governo da Somália.

O Al-Shabab, através da sua agência de notícias Shahada, afirmou que o ataque a duas bases do exército somali matou pelo menos 41 soldados, avançando que ocorreu na área Bar Sanjuni perto da cidade portuária de Kismayo.

Os Estados Unidos dizem que as forças somalis foram atacadas por um "grande grupo" de extremistas ligados à Al Qaeda.

Segundo uma declaração do comando africano dos Estados Unidos, citada pela AP, o ataque aéreo ocorreu sábado perto de Jilib, na região de Middle Juba.

O exército dos Estados Unidos anunciou este sábado que realizou um ataque aéreo na Somália que matou 52 extremistas do grupo Al-Shabab, em resposta a um ataque às forças somalis.

