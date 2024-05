Estado de saúde do PM da Eslováquia melhorou ligeiramente

"O estado do primeiro-ministro está a estabilizar com uma ligeira melhoria. Acreditamos que esta evolução irá continuar", segundo indicou o Hospital Universitário F.D. Roosevelt, em Banska Bystrica, num comunicado publicado nas redes sociais.

A 15 de maio, Fico foi baleado quatro vezes na zona abdominal e nas articulações, tendo sido submetido a uma cirurgia após o ataque.

O alegado agressor, Juraj Cintula, de 71 anos, foi imediatamente detido no local do crime, na cidade de Handlová, no centro do país, e depois de presente ao Tribunal Especial de Pezinok ficou preso preventivamente.

Cintula afirmou que não tencionava matar o chefe do Governo, mas apenas "prejudicar a saúde" do político para que não pudesse exercer o seu cargo.

A Procuradoria-Geral eslovaca permitiu que fossem revelados pormenores como o tipo de arma utilizada, uma pistola Luger CZ 75B de calibre 09 milímetros, que o arguido possuía legalmente desde 1992.

O relatório dos magistrados que levou à prisão preventiva de Cintula referiu ainda que o homem manifestou remorsos e que garantiu que não voltaria a cometer outro ato semelhante, apesar de discordar das políticas do executivo de Bratislava, uma coligação de populistas de esquerda e ultranacionalistas.