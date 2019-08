Esculturas na Areia 2019 contou com 45 participantes

O areal de Santa Bárbara recebeu esta segunda-feira, a edição de 2019 das Esculturas na Areia, uma iniciativa do jornal Açoriano Oriental em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande.

A edição desta ano contou com 45 participantes que competiram em dois escalões, nomeadamente no escalão A (para crianças entre os seis e dez anos) e no escalão B (dos onze aos catorze anos”.





Desta forma e após avaliação por parte do júri, no escalão A, o primeiro lugar foi para Leonor Leite (tubarão), o segundo lugar foi para Francisco Coelho (tartaruga) e o terceiro lugar foi para Mateus Botelho (aranha).





No escalão B, Afonso Pacheco foi o vencedor (Cristiano Ronaldo), seguido de Inês Gomes (cupcake) e de Francisco Teodoro (tartaruga).





Os prémios são os seguintes: Escalão A (6 a 10 anos), o primeiro prémio é um passeio de barco para Observação de Cetáceos na Futurismo (1 adulto + 1 criança), uma consulta de diagnóstico e destartarização na Clínica de São Gonçalo, uma sessão fotográfica em família no Vintage Studio (cidade de Lagoa), um Happy Meal num restaurante McDonald's em Ponta Delgada.



Os prémios para o segundo lugar são: quatro aulas de iniciação ao ténis no Clube de Ténis de São Miguel, um batismo de golf em família no Campo de Golf da Batalha (2 adultos + 1 criança), um Happy Meal num restaurante McDonald's em Ponta Delgada.





O terceiro lugar ganha 20 entradas nas Piscinas Municipais da Ribeira Grande e um Happy Meal num restaurante McDonald's em Ponta Delgada.





Já no escalão B (11 a 14 anos), o primeiro prémio é um passeio de barco para Observação de Cetáceos na Futurismo (1 adulto + 1 criança), uma consulta de diagnóstico e destartarização na Clínica de São Gonçalo, um batismo de golf em família no Campo de Golf da Batalha (2 adultos + 1 criança) e um Happy Meal num restaurante McDonald's em Ponta Delgada.





O segundo lugar vence quatro aulas de iniciação ao ténis no Clube de Ténis de São Miguel, quatro aulas de iniciação à pintura no Atelier Martim Cymbron e um Happy Meal num Restaurante McDonald's em Ponta Delgada.





O terceiro lugar ganha 20 entradas nas Piscinas Municipais da Ribeira Grande e um Happy Meal num restaurante McDonald's em Ponta Delgada.





Os participantes tiveram ainda um lanche composto por : sandes mista + água (oferecido pela CMRG), gelatinas e iogurtes "docinhos" da Yoçor e bolachas Maria e Mulata da Moaçor/Grupo Finançor.





Houve também brindes de participação: t-shirts e bonés (equipamento de escultor) - Sol*Mar/Grupo Marques. Voucher de desconto para Observação de Cetáceos para todos os participantes - Futurismo.





Esta iniciativa conta ainda com o apoio dos hipermercados Solmar, Futurismo, CSG-Clinic, Yoçor, Azores Golf Islands, Clube de Ténis, McDonald's, Ponto de Arte e Vintage Studio.