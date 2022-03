Escolas do Nordeste encerradas devido ao mau tempo

A secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, explica que “ao verificarmos o agravamento das condições atmosféricas e dos problemas de mobilidade nas estradas no concelho do Nordeste, em articulação com a Secretaria Regional da Saúde e Desporto e a Proteção Civil, decidiu-se que se deveria garantir que nenhum elemento da comunidade escolar, no período do final da manhã, transitasse nas estradas do concelho”.





A secretária da tutela refere que na manhã desta terça-feira, “tivemos um primeiro constrangimento que diz respeito à garantia de fornecimento de refeições dos alunos das escolas do primeiro ciclo do concelho, uma vez que a empresa que fornece as refeições, não podendo transitar nas estradas, não podia garantir esse fornecimento”. Em articulação com a Proteção Civil, os bombeiros voluntários fizeram chegar às escolas do primeiro ciclo as refeições para que os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo “pudessem fazer as suas refeições com normalidade” .



“Uma vez que na última hora as condições meteorológicas amenizaram um pouco, segundo informação da Proteção Civil, foi dada indicação ao Conselho Executivo da Escola do Nordeste para providenciar o imediato transporte de todos os alunos para casa, encerrando os vários estabelecimentos de ensino, até porque se perspetiva que as condições atmosféricas se venham a agravar nas próximas horas”, disse Sofia Ribeiro.



14 ocorrências na Região



O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, adianta que até ao momento foram registadas 14 ocorrências na Região, devido ao mau tempo, sendo 13 em São Miguel e uma em São Jorge.





Das 13 ocorrências em São Miguel, oito são no Nordeste, quatro na Povoação e uma na Ribeira Grande. Todas relacionadas com o inundações em habitações e vias, bem como pequenas derrocadas.





Na Calheta de São Jorge, uma família teve que ser realojada por dificuldade no acesso à sua habitação.





Nos locais das ocorrências, encontram-se os bombeiros, proteção civil municipais e elementos da Secretaria Regional das Obras Públicas.