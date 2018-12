"Escola Hoteleira recebe trabalhadores das Portas do Mar" é a manchete do Açoriano Oriental

O processo de extinção da Associação Portas do Mar e a integração dos seus trabalhadores na Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 20 de dezembro de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para o Natal dos Hospitais, que ontem se realizou e que há mais de três décadas leva a alegria, a música e o humor aos doentes do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.



"FPAK arquiva processo disciplinar a Bernardo Sousa e Valter Cardoso" é o destaque do Desporto.