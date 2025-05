Escola do Mar dos Açores comemorou o 4º aniversário

Na ocasião, Luís Garcia, presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, considerou que “a Escola do Mar dos Açores já é mais do que uma escola”, enaltecendo o trabalho que tem sido desenvolvido por esta instituição “que funciona como um projeto âncora para o desenvolvimento do Faial e dos Açores”, disse citado em nota de imprensa.





O presidente do parlamento açoriano considerou ainda que a Escola do Mar atua como um hub de conhecimento, onde estudantes, investigadores e profissionais do cluster marítimo podem criar sinergias e explorar novas oportunidades de desenvolvimento do setor”,bem como tem sido “um catalisador fundamental para o crescimento da Economia Azul na Região, promovendo a inovação e a sustentabilidade” que no seu entender “muito contribui para que os Açores se mantenham na vanguarda das práticas sustentáveis”.





Luís Garcia, aproveitou a ocasião para congratular a Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores (ADFMA), entidade gestora da Escola do Mar dos Açores que tem desempenhado um “papel crucial na implementação e no sucesso deste projeto inovador”, enaltecendo “a dedicação e o profissionalismo da equipa técnica e de gestão que têm sido a força motriz do progresso contínuo desta escola”.





Por seu turno, Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Horta destacou o atual papel da Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores (ADFMA) na ilha do Faial e nos Açores.





“A Escola do Mar dos Açores hoje é falada por bons motivos e passou a ser sinónimo de desenvolvimento, progresso e modernidade. E assim deve continuar a ser”, disse, igualmente citado na nota de imprensa.





Para o autarca, o mar dos Açores é um v”eículo privilegiado para o reforço da promoção do arquipélago, a nível nacional e internacional, quer seja na sua dimensão económica, mas também cultural e identitária”, pelo que as parcerias estratégicas, como a existente com a Escola do Mar dos Açores, permitem ao município cooperar com o Estado, na sua dimensão nacional e regional.





Saliente-se que para além da formação e capacitação de marítimos, a Escola do Mar dos Açores pretende, no âmbito do Programa Educacional Marítimo dos Açores – PEMA 2024- 2025, apostar em campanhas de consciencialização sobre o valor do mar açoriano, incluindo a sensibilização e educação tecnológica, e a criar parcerias estratégicas com as organizações locais, académicas e empresariais.