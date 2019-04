Equipa de Saúde Escolar da Madalena promove campanha de recolha de donativos

A Equipa de Saúde Escolar do concelho da Madalena está a realizar uma campanha de recolha de produtos de higiene pessoal para doar às vítimas do ciclone Idai, que a 14 de março devastou Moçambique.

A ação solidária dinamizada pelos técnicos da Unidade de Saúde da Ilha do Pico dirige-se à "comunidade escolar, sendo os alunos das escolas primárias de todo o concelho convidados a doar os mais diversos produtos de higiene pessoal para o cabaz solidário, posteriormente entregue à Cruz Vermelha portuguesa, que se encarregará de transportá-lo até junto das centenas de milhares de vítimas do ciclone", diz comunicado.



A campanha realizada com o apoio do município da Madalena, que irá colaborar com o transporte dos mantimentos até Lisboa, permitirá colmatar as necessidades mais básicas da população afetada por esta tragédia.