Enfermeiros nos Açores congratulam-se com contratação de profissionais

O secretário da Saúde do Governo dos Açores, Clélio Meneses, disse, na quarta-feira, que a região vai reforçar o processo de vacinação contra a Covid-19, através das forças militares e da contratação de mais profissionais de saúde.

Citado num comunicado de imprensa enviado às redações, o presidente do conselho diretivo regional da Ordem, Pedro Soares, sublinha que a instituição "congratula-se com o anúncio da publicação do despacho necessário na próxima semana, que permitirá a contratação dos enfermeiros inscritos na bolsa de apoio da Ordem dos Enfermeiros".

A medida, acrescenta, "deverá ser vista como uma mais-valia, no sentido de refrescar as equipas que estão no terreno há mais de um ano”.

Na nota, Pedro Soares saúda ainda o apoio dos enfermeiros militares que se juntam ao processo de vacinação “num reforço muito importante".

"Espera-se, portanto, que os cerca de 200 enfermeiros que se disponibilizaram para fazer parte do processo de vacinação e que compõem a bolsa criada pela Secção Regional dos Açores comecem brevemente a ser contactados pelas respetivas instituições", salienta.

A Ordem dos Enfermeiros refere também que "continuará a acompanhar atentamente todo o processo e estará próxima dos profissionais, de modo a certificar-se de que estes dispõem das adequadas condições para o exercício das suas funções".

A Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros adianta igualmente que retomou esta semana a visita aos vários postos de vacinação na região, de modo "a atestar no terreno o trabalho fundamental e imprescindível que os enfermeiros continuam a desempenhar neste desafiante processo", estando para hoje marcadas deslocações aos postos de vacinação de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

“Mantemos assim o nosso compromisso de estar no terreno, ao lado dos enfermeiros, numa ação de motivação e levantamento dos problemas com premência em serem resolvidos. Não deixamos ninguém sozinho. Hoje lutamos, mas amanhã teremos de dar justiça à vida dos enfermeiros. Se há bónus para bancos, tem de haver a justa recompensa para os enfermeiros”, sustenta Pedro Soares.

Na quarta-feira, no final de um encontro com o Conselho Médico da Ordem dos Médicos nos Açores, o secretário da Saúde disse que no Plano e Orçamento da região para 2021 está prevista uma “norma especifica para contratar em prestação de serviços mais profissionais de saúde para o processo de vacinação e testagem” no contexto da pandemia de Covid-19.