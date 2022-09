Empresas açorianas em destaque pela primeira vez no NorteShopping

De acordo com nota do Governo dos Açores, participam "17 empresas açorianas que, ao longo de cinco dias, disponibilizam aos cerca de 50 mil visitantes diários do centro comercial NorteShopping, o melhor dos Açores, numa mostra que junta diferentes setores, dos quais se destacam o alimentar, artesanato e turismo".



A escolha do NorteShopping para a realização deste evento dá "resposta ao interesse das empresas açorianas numa nova abordagem de proximidade ao mercado do norte de Portugal Continental, que tem vindo a registar, nos últimos anos, um aumento da procura de produtos e serviços dos Açores", explica a nota do executivo regional.Depois do NorteShopping, o evento “Taste Azores” regressa a Lisboa entre os dias 5 e 9 de outubro, na praça central do Centro Comercial Colombo, com a participação de 19 empresas regionais. "Esta edição surge na sequência do sucesso das edições anteriores e pretende dar continuidade à estratégia de aumento de consumo dos produtos dos Açores junto dos consumidores nacionais, num espaço, por onde passam em média por dia 70 mil pessoas".Tanto no NorteShopping como no Colombo, o evento "Taste Azores" contempla várias atividades promocionais como ‘showcookings’, degustações, atuações musicais e animação infantil, potenciando assim a presença e visibilidade das empresas aderentes à Marca Açores, as quais, têm também à sua disposição um espaço de ativação própria de marca.Além do consumidor final, "as empresas participantes podem, ao longo destes eventos, desenvolver contactos com distribuidores e retalhistas, aproveitando estas ações promocionais e esta presença no Porto e em Lisboa para alargar de forma continuada e consistente a oferta de produtos e serviços dos Açores no mercado nacional".