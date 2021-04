Emanuel Medeiros candidato do PSD para Vila Franca do Campo

O anúncio da indicação de Emanuel Medeiros foi efetuado na página de Facebook do PSD de Vila Franca do Campo.



“A Concelhia do Partido Social Democrata de Vila Franca do Campo indigitou, por unanimidade e aclamação, o atual presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Seca, Emanuel Medeiros, como candidato do Partido Social Democrata a presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo nas próximas eleições autárquicas”, indica o texto publicado pelo PSD de Vila Franca do Campo.



Emanuel Medeiros, que lidera a Junta de Freguesia da Ribeira Seca desde 2013, após ter cumprido um primeiro mandato entre 2005 e 2009, é uma figura muito conhecida no concelho, sendo ainda vice-presidente da Mesa da Assembleia da Santa Casa de Misericórdia de Vila Franca do Campo.



Em declarações ao Açoriano Oriental, Emanuel Medeiros, destaca que sente uma vontade de mudança na população de Vila Franca do Campo.

“Cada vez sentimos uma maior vontade da população em querer mudar. As pessoas querem outra postura de quem dirige a autarquia. No contacto com a população sentimos uma vontade de mudança em Vila Franca do Campo. Isto dá um grande alento e otimismo”, vincou.



O candidato do PSD/Açores aponta as suas diferenças para com o atual presidente da Câmara de Vila Franca do Campo.



“Quero fazer e estar na política de maneira diferente. Com humildade e competência, exercerei uma política de proximidade, diálogo e respeito para com todos os vila-franquenses, levando-os a acreditar que é possível fazer mais e melhor pelo nosso concelho”, referiu Emanuel Medeiros.



O candidato considera que Vila Franca do Campo parou no tempo e existe a necessidade de promover a captação de investimento. “Há que atrair mais e melhor investimento para o nosso concelho. Trabalharei afincadamente no sentido de melhorar a qualidade de vida dos vila-franquenses e tornar o nosso concelho mais dinâmico e atrativo para quem nele vive e nos visita”, frisa.