Elmentos das forças de segurança pedem ao PR para sensibilizar Governo para aumentos salariais

“Perante a ausência de reposta e de recetividade por parte do Governo, vimos junto de V. Exa. solicitar que interceda junto do mesmo, no sentido de o sensibilizar para a necessidade de serem vertidas no Orçamento do Estado medidas que garantam a dignificação das carreiras e da vida daqueles que são o primeiro rosto do Estado junto do cidadão”, pedem os elementos das forças e serviços de segurança num documento entregue na Presidência da República.

O documento foi entregue durante uma concentração que a Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança realizaram hoje à tarde em frente à Presidência da República e que juntou mais de uma centena de elementos das várias polícias.

Com esta concentração, os elementos das forças e serviços de segurança querem que Marcelo Rebelo de Sousa exerça o seu poder de influência junto do Governo para “uma dignificação das carreiras” e aumento dos salários em 2023.

Durante a concentração, a CCP inaugurou um cartaz em frente à Presidência da República em que relembra uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa em agosto de 2019 quando afirmou: “Forças de segurança devem ser aumentadas”, mas tal ainda não se concretizou.

Fazem parte da CCP a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e Associação Sindical dos Funcionários da ASAE.