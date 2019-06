É urgente uma ação concertada com os jovens para o desenvolvimento sustentável, diz ministro

As mais lidas

Tiago Brandão Rodrigues explicou que estes desafios ampliam-se ao ritmo das mudanças demográficas, nomeadamente com as migrações e a divisão entre urbano e rural e ficam ainda mais complexos cada momento em que cresce a degradação ambiental e acelera a poluição.

"Estes desafios que enfrentamos parecem e são enormes. O desafio de promover o acesso dos jovens a trabalho digno; o desafio de superar a discriminação de que são vítimas. O desafio de os incluir política, social e economicamente. O desafio de diminuir a pobreza que afeta os jovens. O desafio de lhes garantir um acesso à saúde e à educação em plena igualdade com os seus concidadãos", disse o ministro adiantando que por estes desafios serem enormes "é ainda mais urgente a resposta".

O ministro da Educação alertou este sábado para a urgência de uma ação concertada com os jovens para que sejam alcançados os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas, tendo como horizonte a Agenda20/30.

