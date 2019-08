“É uma honra ser cabeça de cartaz do Azores Burning Summer”

Apesar de não ser a primeira vez que dá um concerto nos Açores, trata-se da primeira em contexto de festival. O que é que o público pode esperar do seu espetáculo no Azores Burning Summer?

Todos os concertos são uma surpresa e há sempre muita espontaneidade por parte do quarteto em palco. As palavras de ordem são improvisação, comunicação e espontaneidade. Pode haver gritos, choros, sons eróticos e sexuais, tudo pode acontecer.

O que acha do facto de ser um dos cabeças de cartaz de um festival de verão?

É muito positivo, é bom saber que as pessoas ainda gostam de me ouvir, mas estas coisas estão sempre a mudar, amanhã já ninguém se lembra e eu tenho de estar pronto para esse dia. Mas, felizmente, agora as pessoas gostam e ser cabeça de cartaz é sempre uma honra.