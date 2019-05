“É necessário definir o perfil do turista dos Açores”

O economista Gualter Câmara alerta para a necessidade de definir o perfil do turista que visita a Região e onde gasta o seu dinheiro para que os Açores foquem e orientem a sua oferta à procura

Gualter Câmara, economista e diretor do Hotel Solar do Conde, nas Capelas, defende que é necessário definir o perfil do turista que visita o destino Açores, perceber o que procura e onde quer gastar o seu dinheiro, de forma a que a Região consiga orientar a sua oferta para um determinado ‘target’ ou mercado.





