“É imperativo termos açor-descendentes em posições de Poder”

Como surgiu a California Portuguese-American Coalition (CPAC) e com que objetivos?

A CPAC surgiu depois de alguns contactos com a FLAD então presidida pelo Professor Vasco Rato, que achava interessante que a Califórnia pensasse numa organização que tivesse outro envolvimento no mundo da política. Os objetivos concentram-se em dar à comunidade de origem portuguesa na Califórnia, que é maioritariamente açoriana, uma voz mais ativa no mundo do poder político a todos os níveis, e daí outra voz no ensino da língua portuguesa, na presença da nossa herança cultural no mundo californiano.

Muito do que se passa no quotidiano nas nossas comunidades tem conotações políticas e há que ter uma outra voz, não só nacional e estadual, mas a nível autárquico, a nível de direções escolares. Muitas decisões passam por estas instâncias. É imperativo termos açor-descendentes em posições do Poder californiano.







