Dupla Marques e Melo vence o II Azores E-Rallye

Arménio Marques e Ricardo Melo, ao volante de um Volvo XC40 Recharge, foram os vencedores da prova de regularidade da segunda edição do Azores E-Rallye, prova organizada pela Secção de Regularidade do Grupo Desportivo Comercial no passado fim de semana.



Na chegada à Povoação, após cumpridas as 10 provas especiais de regularidade do percurso, a dupla do carro sueco superou os seus mais diretos adversários, nomeadamente a dupla Paulo Gonçalves e Pedro Isidoro que levaram o Citroën e-C4 ao segundo lugar.



Um total de 17 participantes tomou parte na prova destinada exclusivamente a veículos elétricos e que é candidata ao Campeonato de Portugal de Novas Energias de 2022.

No que diz respeito à prova de eficiência, os vencedores nesta categoria foram Rui Torres e Carla Ferreira, dupla que levou o Peugeot 2008 a apresentar um coeficiente energético de 0,9118 após os 131,67km de prova.

Já Nuno Ferreira e Paulo Fonseca, ao volante de um Renault Zoe Ze 50 R 135, ganharam a Lagoa Street Stage que se disputou no primeiro dia da competição, no sábado.

O II Azores E-Rallye foi disputado sob a égide da Federação Portuguesa e Automobilismo e Karting e contou com o apoio do Governo dos Açores, através da Direção Regional da Energia, do Grupo EDA e das Câmaras Municipais de Lagoa e da Povoação.