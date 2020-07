Duas Margens 30 julho

No Programa “Duas Margens” desta semana os comentadores Nuno Barata e Pedro Arruda analisaram a decisão do Tribunal de Ponta Delgada que declarou procedente o 'habeas corpus' interposto por três cidadãos “privados da liberdade” desde 24 de julho, numa unidade hoteleira da ilha Graciosa. A aprovação da nova lei de bases sobre o ordenamento e gestão do espaço marítimo, na Assembleia da República também esteve em cima da mesa, assim como, o debate do Estado da Nação.