Duas Margens 15 Julho

No programa "Duas Margens" desta semana, o último desta temporada, vamos falar da candidatura de Ponta Delgada a Capital Europeia da Cultura 2027.

Para isso, contamos com a presença, do Director Artístico do projecto António Pedro Lopes e dos comentadores residentes Sónia Nicolau e Jorge Jorge Almada Macedo.