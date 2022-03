Duas Margens 10 março

No programa “Duas Margens” desta semana Sónia Nicolau e Jorge Macedo analisam a anteproposta do Programa Operacional Açores 2030.

A manutenção das rotas por parte da Azores Airlines para as ilhas do Faial Pico e Santa Maria é também tema de conversa. Assim como, o apelo feito esta esta semana por José Manuel Bolieiro, aos açorianos a propósito dos refugiados ucranianos.