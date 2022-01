Duarte Ponte é candidato do PS à Assembleia Municipal de Ponta Delgada

Duarte Ponte é Licenciado em Engenharia Química, pela Universidade do Porto, em 1976, Doutorado em Tecnologia Alimentar pela Universidade de Wageningen, Holanda, em 1986 e Professor Associado da Universidade dos Açores em 1990. Foi diretor do Departamento de Ciências Agrárias, entre 1989 e 1993, e Pró-Reitor para as áreas da Ciência e do Planeamento, entre 1991 e 1996.

Foi ainda secretário regional da Economia do Governo Regional dos Açores, entre 1996 e 2008, presidente do Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores (INOVA) entre 2009 e 2021 e presidente do Conselho de Administração da EDA - Eletricidade dos Açores, S.A. e presidente do Conselho de Administração da EDA Renováveis, S.A. entre 2011 e 2021.