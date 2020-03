Dois primeiros casos de Covid-19 confirmados em Portugal

[atualizado às 10:07]

Casos registados na cidade do Porto. Um dos pacientes, um médico de 60 anos que esteve em Itália, está internado no Hospital Santo António e o outro, um homem de 33 anos que esteve em Espanha, no Hospital São João, sendo que este último aguarda a contra-análise do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.



O médico de 60 anos, que esteve no Norte de Itália, apresentou os primeiros sintomas a 29 de fevereiro, enquanto o homem de 33 anos, que esteve em Valência, Espanha, registou as primeiras queixas a 26 de fevereiro.



A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou os casos em conferência de imprensa esta manhã, em Lisboa, e adiantou que os dois homens, que estão internados no Porto, estão em boa condição de saúde.