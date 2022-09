Dois homens detidos na Lagoa pelo crime de tráfico de estupefacientes e crime cometido com arma

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, foram desenvolvidas diligências policiais e processuais, “de forma a apurar os contornos associados a várias denúncias, as quais apontavam para a existência de uma acentuada atividade de tráfico de drogas sintéticas liderada por dois irmãos, panorama que decorria em zona próxima a um estabelecimento comercial no Porto dos Carneiros, na Lagoa, causando, por isso, forte constrangimento e indignação na comunidade, particularmente pelo número alarmante de toxicodependentes provenientes de várias zonas da ilha de São Miguel, que ali se deslocavam para aquisição de diferentes tipos de droga e simultaneamente abordar e exigir dinheiro aos turísticas presentes”.





O comunicado da PSP refere ainda que foram apreendidas, “14 doses de liamba, duas doses de Alpha-PHP, duas munições de arma de fogo, uma matraca, três armas brancas, um instrumento portátil que, de acordo com as suas características, grau de perigosidade, fim a que se destina e a sua utilização é suscetível de ser classificado como arma da classe A, 40 euros em numerário e vários utensílios relacionados com a atividade dos detidos”.





O Comando Regional dos Açores da PSP dá conta que, o Porto dos Carneiros é um local de “preocupação policial constante, daí que ali sejam desencadeadas, com regularidade, diversas operações policiais nas quais são identificados e abordados indivíduos suspeitos de atividades criminosas, tendo a Brigada de Investigação Criminal de Lagoa neste ano de 2022 procedido à detenção de 26 indivíduos suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes e crimes associados naquele porto de pescas”.





Ambos os detidos serão ainda presentes à Autoridade Judiciária competente.