Dois casos positivos diagnosticados em São Miguel nas últimas 24 horas

De acordo com nota, um dos casos diagnosticados reporta-se a um indivíduo do sexo masculino, com 36 anos, membro da tripulação de uma embarcação que foi rastreada à chegada aos Açores e que permaneceu na mesma enquanto aguardava o resultado do teste.

Apresenta situação clínica estável e será transferido para alojamento a fim de cumprir o isolamento.

Os restantes elementos da tripulação deverão cumprir quarentena na embarcação pelo período de 14 dias.

O outro caso diagnosticado reporta-se a um indivíduo do sexo masculino, com 51 anos, que chegou hoje à Região proveniente de ligação aérea com território continental, cuja análise laboratorial realizada antes do embarque produziu um primeiro resultado inconclusivo e um segundo resultado, conhecido após a chegada aos Açores deu positivo.

O indivíduo apresenta situação clínica estável, tendo sido transferido do aeroporto para o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, para avaliação.

Está já em curso a testagem dos contactos próximos deste segundo caso, tendo sido diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado e vigilância.

Com estes casos mais recentes, foram detetados na Região 161 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente nove casos positivos ativos, dos quais sete na ilha de São Miguel, um na ilha Terceira e um na ilha das Flores.