O Canal Pico-Faial é o grande protagonista do documentário “Maresias”, que tem antestreia marcada para 8 de março, no Auditório da Madalena, assinalando o início das comemorações dos 300 anos de elevação da Madalena a Concelho.A exibição ao grande público acontece no dia 10 de março, pelas 21h00, dando a conhecer as façanhas, os heróis e as histórias trágicas, que ecoam no Atlântico, retratadas nesta longa-metragem, pela voz das gentes da nossa Terra.