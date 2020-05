Direção da AFAH diz-se "incrédula" com decisão da FPF

"A direção da AFAH ficou incrédula com esta deliberação e defende que utilizar como critério de mérito desportivo exclusivamente os pontos obtidos até à data da suspensão da prova é manifestamente vago", refere o texto assinado por Paulo Gomes, presidente da AFAH.



Além disso, acrescenta ainda a mesma nota, o Campeonato de Portugal é uma "competição é composta por 4 séries com diferentes especificidades".



Ao mesmo tempo que "expressa a sua solidariedade paracom SC Praiense, Futebol SAD", a AFAH esclarece que "nas diversas reuniões efetuadas entre a FPF e as associações de futebol, não foi considerada a hipótese comunicada pela FPF", concretizando ainda que "nesta tomada de decisão, a FPF não ouviu nem auscultou a AFAH".



Sábado a FPF anunciou que o Vizela (Série A) e o Arouca (B), os dois clubes que totalizavam mais pontos na altura da suspensão do Campeonato de Portugal, foram indicados para ascender a II Liga.



De acordo com a FPF, “é manifesta a impossibilidade de utilizar o play-off para indicar os dois clubes com acesso à II Liga”, pelo que “a Direção da FPF reconhece o mérito desportivo e indicará, de entre os líderes das séries à data em que a prova foi dada por concluída, os dois clubes com maior número de pontos”.

Quando a competição foi suspensa, e depois dada por concluída, o Vizela liderava a Serie A, com 60 pontos, e o Arouca era o primeiro da Serie B, com 58, enquanto o Olhanense comandava a Série D, com 57, e o Praiense liderava a Serie C, com 53.

Enquanto Vizela e Arouca reagiram com regozijo à decisão, o Praiense anunciou que vai recorrer judicialmente, enquanto o Olhanense afirmou que a decisão "viola claramente a verdade desportiva".



O Real, segundo classificado ds Série D com os mesmos pontos do Olhanense, sente-se “enganado” e pediu a demissão do presidente da FPF, Fernando Gomes.