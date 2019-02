Dia dos Namorados inesquecível para casal do Pico

Numa iniciativa do jornal Açoriano Oriental e da TAP, o amor de Micaela e José Cardoso voou mais alto no Dia dos Namorados, da ilha do Pico até à metrópole de Paris.



O Açoriano Oriental e a companhia aérea portuguesa levaram o casal vencedor do passatempo ‘Voo do Amor’ à capital francesa, tendo-lhe proporcionado uma experiência de sonho e, como não podia deixar de ser, muito romântica. O almoço foi feito nas nuvens, a bordo do avião ‘Antero de Quental’. Já o jantar foi realizado à luz das velas e teve lugar no restaurante Vedettes de Paris, com vista sobre o Rio Sena e com a Torre Eiffel como cenário. Este dia inesquecível terminou com ‘chave de ouro’, com um cruzeiro pelo rio, atravessando a cidade.