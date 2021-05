24 de maio, pelas 11 horas

Dia da Região celebra-se este ano na sede do Parlamento

A Sessão Solene do Dia da Região Autónoma dos Açores vai celebrar-se no próximo dia 24 de maio, pelas 11 horas, na Sala do Plenário, da Sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta.