Dezanove detenções nos Açores na Operação Páscoa

Foram ainda fiscalizados 2524 veículos, tendo sido detetadas 156 infrações, das quais por crianças a viajar sem cadeirinha adequada (sistema de retenção); por falta de seguro; veículos sem inspeção periódica obrigatória; por uso de telemóvel durante a condução; condutores a circular sem fazer uso de acessório de segurança (cinto); por alterações das características do veículo; desobediência à ordem de paragem do Agente e por estacionamentos irregulares.

No âmbito da operação “Polícia Sempre Presente Páscoa em Segurança 2019”, a PSP nos Açores levou a cabo 19 detenções, nomeadamente por tráfico de estupefacientes; condução sob o efeito do álcool, condução sem habilitação legal; furto e em cumprimento a mandados de detenção, adianta comunicado.

