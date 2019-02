Detidos quatro homens por tráfico de estupefacientes

As mais lidas

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório no DIAP Açores, para aplicação das medidas de coação, tendo sido, a dois dos detidos, aplicada a medida de coação de prisão preventiva e aos restantes, aplicada a medida de coação de apresentações na esquadra da área de residência.

Na sequência das diligências, foram apreendidas cerca de 277 doses individuais de heroína, aproximadamente 150 euros em dinheiro, entre outros objetos relacionadas com a atividade criminal desenvolvida pelos arguidos.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, a operação foi levada a cabo pela Divisão Policial de Ponta Delgada, através da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada e da Esquadra da Ribeira Grande.

Foram detidos em flagrante delito quatro homens, com idades entre os 25 e 38 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, numa operação de combate ao tráfico, que teve lugar na cidade da Ribeira Grande e Maia, esta semana.

