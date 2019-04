Detido homem por violência doméstica

Foi detido, na quinta-feira, um homem de 46 anos, por elementos da Esquadra de Ponta Delgada, pelo crime de violência doméstica, praticado contra a sua companheira de 44 anos, refere comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.





Ainda de acordo com comunicado, a Divisão Policial de Angra do Heroísmo, deteve um homem de 37 anos, por posse de 19 doses de haxixe.





Noutra frente, também através da Divisão Policial de Angra do Heroísmo e em cumprimento de cinco mandados de busca domiciliárias emitidos no âmbito de uma investigação em curso, foram detidos três homens, de 25, 26 e 31 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 1048 doses de haxixe, 2798 doses de liamba e 11 doses de MDMA, bem como uma viatura e diversos objetos relacionados com o ilícito em investigação.





Acrescenta o Comando Regional dos Açores da PSP que foi detido um homem de 19 anos, por posse de arma proibida, no caso em concreto uma soqueira.