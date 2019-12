Detido homem por desobediência em alto mar

No decorrer de uma ação de fiscalização no âmbito da vigilância e do controlo costeiro na ilha de São Jorge, os militares detetaram uma embarcação de pesca a pescar em local proibido, a qual ao ser abordada colocou-se em fuga, tendo sido intercetada pouco depois pela embarcação da Secção Naval do Destacamento Territorial da Horta.





De acordo com comunicado, no seguimento das diligências foram apreendidos 462 quilos de pescado, dos quais 145 irão ser doados a instituições de solidariedade social da ilha de São Jorge e os restantes 317 quilos serão submetidos a 1.ª venda em lota, pelo que foi levantado um auto de contraordenação por diversas infrações à legislação do pescado, nomeadamente, utilização de artes proibidas e pesca em local proibido, sendo que a infração mais gravosa poderá corresponder a uma coima até 3 750 euros.





O mestre da embarcação foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial dos Açores – Instância Local das Velas.





Esta operação contou com o reforço do Posto Territorial de São Roque do Pico e da Secção Naval da Horta.