Detido homem por abuso sexual a criança

De acordo com comunicado da PJ, os abusos tiveram lugar no passado verão, no concelho do Nordeste, na residência do arguido, pai da vítima, no âmbito das visitas que ela lhe fazia no período de férias escolares.





O detido, com 42 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais.