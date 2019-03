Detido homem pelos crimes de roubo e evasão

A detenção ocorreu na Ribeira Grande, e de acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, após ter sido presente a 1.º interrogatório judicial no DIAP/Açores,foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva havendo no entanto a possibilidade de ficar detido na sua residência com vigilância eletrónica.





Por outro lado, em Rabo de Peixe, foi efetuada uma operação de fiscalização rodoviária, tendo sido fiscalizados 43 veículos e detetadas duas infrações de natureza contraordenacional por condução de veículo sem fazer uso de acessório de segurança obrigatório (cinto).





Na ilha Terceira, foi detido por desobediência, um homem, de 32 anos após ter sido intercetado a conduzir um veículo, estando impedido de o fazer por um período de 12 horas.





Ocorreram na segunda-feira, cinco acidentes de viação, dos quais resultou um ferido ligeiro e danos materiais.