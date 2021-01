Detido homem na posse de vídeos pornográficos envolvendo menores

De acordo com comunicado, a investigação teve início em informações recebidas através de mecanismo de cooperação internacional, dando conta de que o agora detido tinha partilhado ficheiros pornográficos, envolvendo menores, através da internet.

A detenção ocorreu no âmbito de busca domiciliária realizada no concelho de Ribeira Grande, ilha de São Miguel, no decurso da qual foi encontrado um equipamento informático do visado, contendo diversos vídeos, onde se visualizam menores de 16 anos, em atividades pornográficas.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.