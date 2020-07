Detidas cinco pessoas por crimes de falsificação de documentos e burla qualificada

De acordo com comunicado, no decorrer da operação foram realizadas seis buscas e detidas cinco pessoas, três mulheres e dois homens, pela presumível prática dos crimes de falsificação de documentos e de burla qualificada, com prejuízo para o Estado, na ordem das centenas de milhar de euros, no contexto de atribuição do Subsídio Social de Mobilidade.

Adianta o comunicado que existem fortes indícios de que as pessoas detidas falsificaram faturas e cartões de embarque, utilizando dados pessoais de indivíduos que recrutaram para pedir o reembolso fraudulento do valor subsidiado, em diversas estações dos CTT, não só nos Açores, como também em Portugal Continental.

De entre as pessoas recrutadas foram já constituídos 35 arguidos.

As três detidas, com 27, 29 e 37 anos e os dois detidos, com 30 e 35 anos de idade, um destes com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, serão presentes às Autoridades Judiciárias competentes para aplicação das adequadas medidas de coação.