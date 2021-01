Detetados 16 casos da nova variante em Portugal Continental

Estes casos juntam-se a 18 outros na Região Autónoma da Madeira, segundo informações avançadas em 28 de dezembro pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A nova variante, mais contagiosa, foi sinalizada no âmbito da atualização do “Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) em Portugal", desenvolvido e coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, em colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência.

O trabalho já permitiu analisar 2.290 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas de amostras colhidas em mais de 65 laboratórios, hospitais e instituições de 199 concelhos.

Nesta nova atualização, foram inseridas mais 22 sequências com o objetivo de pesquisar a presença da estirpe recentemente identificada no Reino Unido, indica o Instituto Ricardo Jorge, em comunicado.

“Entre as novas sequências agora analisadas, provenientes de 13 amostras colhidas no aeroporto de Lisboa e nove amostras colhidas noutros locais, o Instituto destaca a deteção de 16 sequências da nova variante”, sublinha o texto.

A nova variante foi detetada pela primeira vez em dezembro no Reino Unido, um dos países europeus mais atingidos pela covid-19, com 75.024 mortes.

Esta estirpe já é responsável por 62% das novas infeções só na capital britânica, em Londres.

A rápida propagação do coronavírus, atribuída à nova variante, levou hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a avisar hoje que poderão ser decretadas restrições mais rigorosas.

Em Portugal somaram-se hoje mais 73 mortes por covid-19 e 3.384 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 3.044 pessoas, mais 186 do que no sábado, das quais 500 nos cuidados intensivos (+8).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.118 mortes e 427.254 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 77.601, mais 926 do que no sábado.