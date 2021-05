Detenções pela prática do crime de violência doméstica

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, na ilha de São Miguel e na Ribeira Grande, foi detido um indivíduo, de 20 anos, pela prática do crime de violência doméstica contra a sua progenitora. Na Lagoa, foi detido um indivíduo, 44 anos, pela prática do crime de violência doméstica contra a sua progenitora, com recurso a uma arma branca e, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, foi detido um indivíduo, de 29 anos, pela prática do crime de violência doméstica contra a sua ex-cônjuge, causando ferimentos ligeiros.





O comunicado da PSP refere ainda, que em Vila Franca do Campo foi detido um homem, de 36 anos, pela prática do crime de resistência e coação a Agente de Autoridade, no exercício das suas funções.





Ainda na ilha de São Miguel, foi executado um mandado de detenção e condução, emanado pela Autoridade Judiciária competente, de um homem, de 20 anos, para cumprimento de 120 dias de prisão subsidiária, pelos crimes de ofensas à integridade física simples, de coação e de ameaça agravada.





A nota diz, ainda, que foram detidas cinco pessoas em Ponta Delgada e uma no concelho da Ribeira Grande, pelos crimes de condução de veículo sob a influência de álcool, apresentando uma TAS variável de 1,26 g/l a 2,42 g/l, sendo um destes indiciado pela prática dos crimes de ofensas integridade físicas qualificadas, ameaças e injúrias agravadas a Polícias, em exercício de funções.





Foram detidos três indivíduos, de 19 e 24 anos, nos concelhos de Ponta Delgada e de Lagoa, pelos crimes de condução de veículo sem habilitação legal para o efeito, tendo dois destes sido intervenientes em acidentes de viação.





Na ilha Terceira, no concelho de Angra do Heroísmo, a PSP deteve dois homens, de 19 e 30 anos, pelos crimes de condução de veículo sem habilitação legal para o efeito, tendo um destes sido interveniente em acidente de viação. Na Praia da Vitória, foi também detido um indivíduo, de 17 anos, pelo crime de condução de veículo sem habilitação legal para o efeito.





Nas Velas, ilha de São Jorge, foi detido um homem, de 28 anos, por condução de veículo sem habilitação legal para o efeito.





Ainda em São Jorge, a PSP levou a cabo uma ação de fiscalização policial direcionada a proprietários de armas de fogo, em regime de licença de uso e porte de arma, no concelho de Velas, tendo sido apreendidas quatro armas de fogo longas, tipo espingarda.





Na ilha do Pico, foi detido um homem, de 44 anos, pelo crime de condução de veículo sob a influência de álcool, apresentando uma TAS de 1,48 g/l.





No âmbito detenção de individuo por suspeita de vários crimes de furto ocorridos na ilha do Faial, após apresentação do suspeito ao Juízo de Competência Genérica da Horta, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.





Também na ilha do Faial e no âmbito de diligências de investigação, através da Esquadra de Investigação Criminal da Horta, foi recuperado e apreendido um ciclomotor que havia sido furtado no passado mês de outubro de 2020, cujo valor comercial ascende aos 1500 euros.





Nos Açores e no período de 7 a 10 de maio de 2021, foi registado a ocorrência 39 acidentes de viação, os quais, além de danos materiais, provocaram 12 feridos.