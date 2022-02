Detenção pelo crime de furto em interior de veículo

Segundo comunicado, a detenção ocorreu em flagrante pelo próprio proprietário do veículo que, “acionou de imediato a PSP da Ribeira Grande, e no mais curto espaço de tempo, os polícias daquele departamento policial procederam à detenção do suspeito que se encontrava ainda no interior do veículo, tendo sido possível apreender diversos itens fortemente relacionados com a prática deste ilícito criminal”.





O detido é “autor de um número substancial de furtos da mesma natureza, pelo seu Modus Operandi, dedicando-se inteiramente a esta prática ilegal”, diz, ainda, o comunicado.





Após a submissão a interrogatório não judicial, ao arguido detido foi-lhe aplicada a medida de coação de cumprir com 100 horas de trabalho comunitário, acumulando as 100 horas aplicadas anteriormente pela autoria do mesmo tipo de crime.