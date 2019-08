Detenção de dois indivíduos suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes

A Divisão Policial da Horta deteve dois homens e identificou um terceiro, maiores de idade, no âmbito de diligências de investigação relacionadas com o combate ao tráfico de estupefacientes

A Divisão Policial da Horta, através da Brigada de Investigação Criminal sediada na Esquadra da Madalena do Pico procedeu à detenção de dois homens e identificou um terceiro, maiores de idade, no âmbito de diligências de investigação relacionadas com o combate ao tráfico de estupefacientes, refere comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.





Na sequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão emanados pela Autoridade Judiciária foi detetado e apreendido produto estupefaciente, dinheiro e outros objetos relacionados com a prática delituosa desenvolvida, nomeadamente cinco armas (uma arma de fogo, uma arma de alarme e três carabinas de recreio), cerca de 34.430 euros, 61 doses individuais de Haxixe, sete plantas de Cannabis Sativa-L, 15,54 gramas de Liamba.





Foram ainda apreendidos mais de 600 litros de bebida de teor alcoólico por infrações relativas à segurança alimentar e de âmbito tributário.





Os detidos foram presentes ao Juízo de Competência Genérica de São Roque do Pico para submissão a 1º interrogatório e aplicação de medidas de coação.





Noutra frente e também na ilha do Faial, no âmbito de uma ação de fiscalização de rotina realizada num dos recintos onde decorrem os festejos da Semana do Mar, foi detido um homem de 24 anos, suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefacientes, sendo-lhe apreendidas 12 doses individuais de Haxixe.





O detido foi presente ao Juízo de Competência Genérica da Horta para submissão a 1º interrogatório e aplicação de medidas de coação.





Na ilha de São Jorge, numa acção conjunta das Esquadras de Velas e da Calheta, em sede de diligências de investigação, elementos de ambas as esquadra levaram a cabo à apreensão de 14 plantas de Cannabis Sativa L, com tamanhos compreendidos entre 1,80m e 2,60m, localizadas num terreno baldio.



Por seu turno, elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, em cumprimento de mandado de detenção, detiveram um homem de 29 anos, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, para comprimento de pena de prisão subsidiária.