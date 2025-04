“Desenha a tua baía” patente na Casa da Baía no Faial

De acordo com nota de imprensa, a ideia foi lançada às baías através do comité de juventude da Associação das Mais Belas Baías do Mundo, e no Faial foi lançada a iniciativa “Desafia a tua imaginação e desenha a baía da Horta”, dirigido às crianças do 1º ciclo do ensino básico.





Os alunos do 1º ao 4º ano elaboraram 60 dos 111 desenhos que estão expostos na Casa da Baía.





As crianças do ATL do 1º ciclo da Casa de Infância de Santo António (CISA), que no Faial foi escola parceira desta iniciativa, visitaram a exposição e foi entregue à instituição o selo alusivo ao Desafio “Desenha a baía da Horta”.







Na inauguração, o presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira congratulou as crianças pelos trabalhos desenvolvidos e explicou que “esta é a terceira edição da exposição itinerante, tendo a mesma sido realizada em Yeosu, na Coreia do Sul, no âmbito do 17º Congresso da Associação em novembro de 2023, e em janeiro de 2024 em Quiberon, França, onde estiveram também presentes alguns desenhos da baía da Horta, escolhidos aleatoriamente, por forma a obedecer às normas de representatividade das baías na iniciativa internacional”, disse citado em nota de imprensa.





Refira-se que ao desafio “Desenha a tua baía” associaram-se um total de 13 baías, de 7 países diferentes, nomeadamente Portugal, Canadá, Angola, França, Japão, Coreia do Sul e Marrocos.