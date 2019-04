Desemprego desce mais de 11 por cento em março nos Açores

“Segundo a informação do IEFP, registou-se uma diminuição de 11,5% do desemprego na Região em fevereiro passado face ao período homólogo”, afirmou Paula Andrade, salientando que “a descida representa menos 988 utentes em relação ao ano anterior”.



Citada em nota do Governo dos Açores, a diretora regional referiu, à margem da segunda sessão do 'Open Days - Emprego Jovem', que "estes números vêm demonstrar a evolução notável do mercado de trabalho com a descida do desemprego".



Assim, no final do mês de março estavam inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores 7.624 desempregados à procura do primeiro e de novo emprego.





A Diretora Regional, que apresentou neste evento os programas e medidas de emprego jovem, acrescentou que, no que se refere à criação de postos de trabalho, e face ao mês homólogo, “registou-se um aumento das colocações”, sublinhando o crescimento económico que se verifica neste momento nos Açores.





Durante o mês de março, o rácio de colocação, ou seja, postos de trabalho colocados sobre postos de trabalho que deram entrada nas Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores, foi de 91,2%.