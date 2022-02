Deputado do PS/Madeira Sérgio Gonçalves é candidato a liderança regional do partido

O deputado do PS/Madeira Sérgio Gonçalves apresentou hoje formalmente a sua candidatura à liderança dos socialistas nesta região, apontando como metas a “união e consolidação do partido” e a “mudança” política na governação do PSD neste arquipélago.