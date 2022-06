Deputado do Chega/Açores diz que o povo “exige uma nova revolução”

“Todos ouvimos na rua que o povo exige uma nova revolução, uma que coloque ordem nesta desordem crónica. E aqui estaremos a seu lado, porque os Açores e os açorianos estarão sempre acima de tudo e de todos”, afirmou.

José Pacheco discursava hoje no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, na sessão solene do Dia dos Açores.

“[A autonomia] não nasceu para privilegiar alguns políticos, os amigos deles ou os interesses ocultos que possam esconder. A autonomia é dos açorianos e para todos os açorianos, não pode ser mais um encargo dos contribuintes quando é mal-usada em proveito próprio ou dos interesses corporativos”, declarou.

O parlamentar único do Chega reforçou que a autonomia açoriana é uma “conquista da democracia” e um “ato de liberdade”.

“Não podemos continuar a ignorar ou simplesmente a abandonar os valores que fundaram estas ilhas: Deus, pátria, família e trabalho”, vincou.

José Pacheco lembrou que o Dia dos Açores é celebrado na segunda-feira do Divino Espírito Santo, que este ano coincide com “a revolta popular do 06 de junho de 1975” que aconteceu na região.

“O passado não se apaga. O que de mal fizemos deve servir-nos de lição para não voltarmos a repetir. O que de bom aconteceu deve ser enaltecido e sempre que possível repetido, mesmo que de formas diferentes”, realçou.

O Dia da Região Autónoma dos Açores foi instituído pelo parlamento açoriano em 1980, através do Decreto Regional n.º 13/80/A, de 21 de agosto, para comemorar a açorianidade e a autonomia.

A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.

As cerimónias deste ano decorrem no Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, contando com intervenções do presidente do Governo dos Açores, do presidente da Assembleia Legislativa, das representações e grupos parlamentares.

Na sessão solene vão ser ainda atribuídas 27 condecorações a personalidades e instituições.