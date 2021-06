Euro2020

Defesa russo Mário Fernandes levado para o hospital após forte queda

O futebolista Mário Fernandes, nascido no Brasil, mas naturalizado russo, foi transportado, esta quarta-feira, para o hospital depois de sofrer uma queda e embater com as costas no relvado, durante o jogo entre Rússia e Finlândia (1-0), do Euro2020.