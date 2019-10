"DECO denuncia irregularidades nas escolas de condução" é a manchete do Açoriano Oriental

O estudo da associação de defesa do consumidor a apontar irregularidades no número mínimo de horas de aulas práticas e a resposta das escolas visadas aos argumentos da DECO estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 26 de outubro de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para as afirmações do Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, que não aceita a aplicação de taxas adicionais pelos Estados Unidos à importação de laticínios dos Açores, nomeadamente do queijo.



"Tráfego nas SCUT 20% abaixo do previsto" é outro destaque do jornal.