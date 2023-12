Daniela Areia Santos na seleção feminina Sub-23

A defesa central açoriana Daniela Areia Santos, jogadora do Benfica, está concentrada no estágio da seleção nacional feminina de Sub-23 que está concentrada na região de Coimbra.



A benfiquista foi uma das 23 jogadoras convocadas pela treinadora nacional da seleção de Sub-23, Beatriz Teixeira.



Este estágio engloba a realização de dois jogos de preparação, o primeiro já amanhã, em Coimbra, com a Noruega, seguindo-se uma partida com a Bélgica, no dia 4 de novembro, em Tubize.



A atleta natural da ilha do Pico, de 19 anos, já conta com três internacionalizações pela seleção nacional feminina de Sub-23.



Lista de convocadas

Apollon Ladies: Joana Dantas;

Clube Albergaria: Ana Rodrigues;

Marítimo: Joana Silva;

Damaiense: Adriana Rocha e Daniela Santos;

Bordéus: Serena Queirós;

Metz: Clara Moreira;

Nantes: Nelly Rodrigues;

Estoril: Lara Perruca;

Vilaverdense: Mara Gonçalves;

Rice University: Ana Albuquerque;

Sp. Braga: Irina Soba e Maria Miller;

Torreense: Carolina Correia e Lara Pintassilgo;

Benfica: Carolina Vilão, Daniela Areia Santos, Letícia Almeida, Marta Salvador e Matilde Silva;

Sporting; Ana Teles e Inês Silva;

Valadares Gaia: Mafalda Barboz.