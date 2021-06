Cristina Calisto visita Esquadra da Lagoa

Um dos primeiros pontos a ser analisado “prendeu-se com o pedido de colaboração para intervenções, ao nível da manutenção do edifício da Esquadra, particularmente com a pintura exterior do edifício. Um apoio que a autarquia se comprometeu a dar”, no âmbito da estreita colaboração e cooperação com a referida entidade, adianta nota.





A visita serviu, igualmente, para abordar a criminalidade no concelho. Diz a nota que “os assaltos a moradias, a estabelecimentos comerciais e a serviços públicos, como escolas e ATL's, é uma preocupação das duas instituições e tem contribuído para o aumento da criminalidade no concelho”.





Da parte da PSP, na pessoa do comandante da Esquadra, chefe Paulo Moniz, foi reiterado que “esta é uma questão para a qual estão atentos e tudo têm feito para deter os responsáveis, alertando, porém, que mesmo no pequeno furto é essencial a apresentação da queixa, pois existem artigos alegadamente furtados e que estão apreendidos, mas não se conhecendo os seus legítimos proprietários acabarão por ser entregues a quem alegadamente furtou e que mantém a sua posição de que é o legítimo proprietário”.





No decorrer da reunião, a autarca felicitou o bom trabalho que a PSP de Lagoa tem realizado, sobretudo no que diz respeito às várias apreensões de droga no concelho, salientando que “as ações efetuadas pela Polícia de Segurança Pública, nos últimos meses, têm sido evidentes. Têm sido várias as rusgas e detenções e esse é um trabalho que não se esgotará porque são situações do conhecimento público, que merecem a nossa atenção e às quais a comunidade lagoense está atenta e identifica como zonas de tráfico”.