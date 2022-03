Cristina Calisto reúne com a AIPA sobre a receção de ucranianos

A presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto, garantiu, numa reunião com a Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA), o apoio do município no acolhimento de refugiados da Ucrânia que decidam vir para os Açores.

Segundo nota da autarquia, Cristina Calisto recebeu, no edifício dos Paços do Concelho, a AIPA, representada pela presidente Maria Cristina Borges, pelo vice-presidente Leoter Viegas e pela vogal Marina Aguiar.

A AIPA iniciou uma ronda de conversações com todas as autarquias da ilha de São Miguel, tendo a Lagoa sido a primeira nessa abordagem, com o objetivo de sensibilizar os açorianos para a receção de refugiados ucranianos, afetados pela guerra, sendo intenção da AIPA certificar-se que terão alimentação, habitação, acesso à educação, aos serviços de creche, ATL, entre outros bens essenciais.

De acordo com nota do município, Cristina Calisto “demonstrou-se sensível, garantindo o apoio de forma transversal e a vários níveis no acolhimento dos refugiados, salientando que a Câmara Municipal de Lagoa irá sensibilizar a comunidade lagoense, apelando às famílias para que estejam dispostas a receber refugiados nas suas casas, ou que tenham habitações disponíveis para ceder aos ucranianos que queiram vir para a Lagoa”.

No final do encontro, “ambas as entidades reiteraram a disponibilidade mútua de cooperação, acreditando que procedendo em conjunto, e com o apoio tanto das autarquias, como das demais instituições/associações e munícipes, todas as iniciativas serão uma mais-valia para assegurar condições dignas aos refugiados”.