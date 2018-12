Crianças e idosos celebram o Natal no IX Encontro Intergeracional

As mais lidas

A iniciativa, foi promovida pela divisão de Ação Social e Educação da Câmara da Ribeira Grande e proporcionou momentos de convívio entre as crianças dos CATL’s e idosos dos centros de convívio através de canções, quadras, peças de teatro e animação de Natal, refere nota de imprensa.

O Teatro Ribeiragrandense foi palco da nona edição do Encontro Intergeracional, evento que juntou cerca de três centenas de crianças e idosos, numa tarde de animação, convívio e partilha entre gerações.

